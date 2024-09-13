ترامب يعلن رفضه إجراء مناظرة ثانية مع هاريس

العالم - الأميرکيتان

وكتب ترامب، يوم أمس الخميس، بأحرف كبيرة على صفحاته: "لن يكون هناك نقاش ثالث". ويأتي هذا الإعلان بعدما أظهر استطلاع للرأي تقدم هاريس بـ5 نقاط مئوية، وذلك بعد مناظرتهما الأولى مساء الثلاثاء.

وقال ترامب إن جميع المشاكل التي تسببت فيها هاريس والرئيس الحالي جو بايدن، "نوقشت بتفصيل كبير خلال المناظرة الأولى مع بايدن"، والمناظرة الثانية مع "مرشحة اليسار الراديكالي للديمقراطيين الرفيقة" هاريس.

في المقابل، قالت هاريس "إنني ودونالد ترامب مدينان للناخبين بإجراء مناظرة رئاسية أخرى".

وكان استطلاع للرأي، أجرته وكالة "رويترز" وشركة "إبسوس"، أظهرا تقدم هاريس على ترامب بـ5 نقاط مئوية.

ووفقا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه يوم أمس، فإن 47% من الناخبين المستطلعة آراؤهم أعربوا عن دعمهم لهاريس، فيما قال 42% إنهم سيصوتون لترامب.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 53% من الناخبين المسجلين قالوا إن هاريس هي من تفوقت خلال المناظرة التي أجريت الثلاثاء الماضي، مقابل 24% رأوا أن ترامب كان الطرف الأفضل فيها.