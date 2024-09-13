الاحتلال يقتحم بلدات 'عنبتا وبلعا' شرق طولكرم و'عزون وحبلة' قرب قلقيلية

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)"، أشارت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدتي عنبتا وبلعا، وتجولت في عدة أحياء فيهما، وتمركزت في الجبل الجنوبي.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت مزرعة المواطن أحمد مروان ابو غالبة في بلعا.

وفي وقت سابق من الليلة ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي عزون وحبلة قرب قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات جابj شوارع وأحياء البلدتين، دون أن تبلغ عن إعتقالات.

أربعة قتلى بينهم أم وطفليها جراء انفجار مركبة في الرملة

وفي وقت سابق من مساء أمس الخميس، قتل 4 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون، اثر انفجار مركبة في مدينة الرملة داخل أراضي الـ48، حيث أدى الانفجار إلى احتراق محلين تجاريين في المكان.

وأفادت مصادر محلية، بأن الضحايا هم: دعاء أبو حلاوة (50 عاما) وطفلها محمد (10 سنوات)، وطفلتها سيلا (9 سنوات)، وقريبتهم الطفلة لين مغربي (14 عاما)، بالإضافة إلى إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال بجروح متفاوتة.

وأشارت المصادر إلى أن الضحايا توفوا جراء الاختناق أثناء تواجدهم في محل تجاري اندلعت فيه النيران عقب انفجار المركبة، في حين أصيب آخرون كانوا في محيط المركبة التي انفجرت، ووصفت جروحهم بالمتوسطة والطفيفة.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أقل من 24 ساعة على استشهاد امرأة رميا بالرصاص والعثور على جثتها داخل مركبة في حي الجواريش، واستشهاد شاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في الرملة.

ويشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ 48 تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بداية العام الجاري إلى 161 قتيلا، بينهم نساء وأطفال، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.