الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

التهويل بالحرب على لبنان والرسائل الاميركية الاوروبية؟

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

على وقع ارتفاع لهجة التهويل الاسرائيلي بالحرب على لبنان ونقل الثقل العسكري من غزة الى جبهة الشمال كما صرح غالانت تشهد بيروت حركة دبلوماسية غربية تجسدت بزيارة جوزيب بوريل منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الاوروبي مع احتمال وصول المبعوث الاميركي أموس هوكشتاين قريبا.

العالم مع الحدث
ما خلفية التهويل الاسرائيلي بالحرب على لبنان وما حقيقة رسالة هوكشتاين لتل ابيب بلامتناع عن شن حرب في الشمال؟
هل ترتبط زيارة بوريل لبيروت بالتهديدات الاسرائيلية؟
وهل يحمل رسالة أوروبية بالمسؤولين اللبنانيين بهذا الشأن؟
التهويل بالحرب على لبنان والرسائل الاميركية الاوروبية؟
هذه الاسئلة كانت أبرز محاور النقاش في أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث على شاشة قناة العالم الاخبارية.
وشارك في النقاش موضوع هذه الحلقة كل من سركيس أبوزيد الكاتب والباحث السياسي وأحمد الصفدي الباحث بالشؤون الاسرائيلية.
للمزيد من التفاصيل شاهد الفيدئو المرفق.

روابط ذات صلة

تفاصيل زيارة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي إلى لبنان

المقاومة اللبنانية تواصل عملياتها ضد مواقع الاحتلال + فيديو

شاهد بالفيديو: ما أهداف الاحتلال من التصعيد على الجبهة اللبنانية؟

أهم عمليات المقاومة الاسلامية ضد جيش الاحتلال عند حدود لبنان - فلسطين