العالم – مع الحدث

ما خلفية التهويل الاسرائيلي بالحرب على لبنان وما حقيقة رسالة هوكشتاين لتل ابيب بلامتناع عن شن حرب في الشمال؟

هل ترتبط زيارة بوريل لبيروت بالتهديدات الاسرائيلية؟

وهل يحمل رسالة أوروبية بالمسؤولين اللبنانيين بهذا الشأن؟

التهويل بالحرب على لبنان والرسائل الاميركية الاوروبية؟

هذه الاسئلة كانت أبرز محاور النقاش في أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث على شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في النقاش موضوع هذه الحلقة كل من سركيس أبوزيد الكاتب والباحث السياسي وأحمد الصفدي الباحث بالشؤون الاسرائيلية.

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