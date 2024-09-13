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الدفاعات الجوية الروسية تدمر 20 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 20 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 20 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

العالم - اوروبا

وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الروسية".

وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي عشرين طائرة دون طيار أوكرانية. 8 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتم إسقاط مسيرتين فوق مقاطعة سمولينسك و2 فوق مقاطعة أوريول وواحدة فوق مقاطعة كالوغا".

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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