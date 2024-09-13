الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

السنوار: المبادئ السامية التي كان يدعو لها القائد الشهيد هنية ستظل ثابتة وتمضي عليها حركتها ومجاهدونا

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :