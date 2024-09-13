الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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السنوار في رسالة لامين عام حزب الله: نشكر تضامنكم الممزوج بالمشاعر الصادقة وقد عبرت عنه افعالكم المباركة بجبهات محور المقاومة

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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