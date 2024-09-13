الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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قوات الاحتلال تطلق قنابل صوتية خلال اقتحامها المتواصل لقرية دير نظام شمال غربي رام الله لليوم الثاني

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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