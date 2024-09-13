شاهد.. الرئيس الايراني في كردستان العراق.. ماذا في جعبته؟

العالم - مراسلون

في اليوم الثاني من زيارته للعراق وصل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى اربيل حيث التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وبحث معه تعزيز العلاقات وسبل تطويرها.

وخلال لقاءه رئيس حكومه كردستان نجرفان بارزاني اكد بزشكيان حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري مع اقليم كردستان العراق قائلا انه بالتوازي مع تعزيز التعاون، لا بد من ارساء الظروف الامنية اللازمة .

وقال الرئيس الايراني بزشكيان: أرسل ترحيبي وتحياتي الى الشعب الكردي ونريد تعزيز وتقوية العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنطقة كردستان العراق ونحل كل المشاكل بين الجانبين.

من جانبه وصف نيجيرفان بارزاني الزيارة بانها حدث تاريخي واضاف ان اهالي كردستان العراق لا ينسون ابدا الدعم والمساعدات التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية لا سيما تضحيات الشهيد قاسم سليماني في الظروف العصيبة ،مشيرا الى ان كردستان املتزمة بالاتفاق الامني بين ايران والعراق.

زيارة الرئيس الايراني الى كردستان العراق زيارة تاريخية وهي وقفت بجانبنا دائما في الظروف الصعبة ولن ننسى ذلك.

زار الوفد الايراني مدينة السليمانية عاصمة الثقافية لإقليم كردستان العراق وكان في المطار السيد باقر الطالباني رئيس الاتحاد الوطني وقباد الطالباني نائب رئيس اقليم كردستان العراق ووفد رفيع المستوى من حزب الوطني لاستقبال الوفد الايراني.

وفي السليمانية زار الرئيس الايراني ضريح الرئيس الاسبق للعراق جلال طالباني وقال هناك: نحن لدينا العلاقة القوية مع الاقليم في كثير من المجالات وفي زيارة اليوم نعزز هذه العلاقات.

أعتقد أن الزيارة ستكون جيدة وفعالة من أجل خلق وتعزيز العلاقات الأمنية والثقافية والاقتصادية مع الدول الاسلامية بدءا من العراق هذا ما قاله الرئيس الايراني في مطار طهران قبل بدء الزيارة الى العراق وتمكنت هذه الزيارة حل الكثير من المشاكل القائمة بين البلدين.