الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف شرقي المغازي وسط قطاع غزة

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :