شاهد.. 'قيام غزة' في إسطنبول.. هكذا ناصر الأتراك والعرب فلسطين

العالم - مراسلون

نودي للصلاة لاجل غزة، هنا اجتمعت الجماهير في اسطنبول ضمن فعالية حملت شعار قيام غزة، ادوا الصلاة وتضرعوا بالدعاء بان تتوقف الحرب وان يمكن الله اهل القطاع المحاصر بالنصر وتحرير البلاد.

وقال عبدالرحمن الخطيب وهو مشارك في الفعالية لمراسل العالم: "إن هذه الفعاليات نعدها رباط في سبيل الله نصرة لاخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين".

الفعالية شهدت كلمات تشدد على أهمية القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى وغزة والواجب تجاهها والتذكير بالمجازر والمذابح التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني على مرآى العالم أجمع.

قال حسن خليل وهو مشارك في الفعالية لمراسل العالم: "إن العالم العالم العربي والمسلم سيبقى مع غزة في كل محاورها وكل ومبادراتها، حيث تتوق قلوب المسلمين إلى غزة والمشاركة معها في كل ما تمر به، ومبادرة قيام غزة مبادرة مباركة نظمت من قبل العرب والأتراك وغيرهم، وتقام في أكثر من خمسة عشر مكان ".

وقالت أمل عبدالعزيز وهي أحد القائمين على المبادرة: "إن مبادرة قيام غزة هي مبادرة شبابية انطلقت من مدينة اسطنبول وهي مستمرة في أكثر من دولة ومازلنا مستمرين بالتواصل مع المنظمات الحقوقية والإنسانية لتنظيمها في دول أخرى".

وشهدت ميادين عدة في تركيا اقامة هذه فعالية قيام غزة وهتف المناصرون لفلسطين وشعبها بهتافات داعمة للمقاومة.

فعالية القيام لأجل غزة هي تجسيد لروح التضامن والدين، وتذكير أن القضية الفلسطينية ليست مجرد معاناة فلسطينية، بل هي قضية ضمير عالمي. توجب التحرك الجاد للإنقاذ.