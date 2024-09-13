المقاومة في العراق تؤكد على استمرار الدعم العسكري لغزة

العالم-اليمن

وشدد الولائي لقناة "المسيرة" على أن أهداف معركة "طوفان الأقصى" ستتحقق، مؤكداً على أهمية فك الحصار عن غزة وإطلاق سراح الأسرى واستعادة الدولة الفلسطينية. وأشاد بالصمود الفلسطيني، مؤكداً أن معنويات المقاومين مرتفعة.

وأعرب أبو آلاء الولائي عن فخره كونه أول من أعلن دعمه لليمن في بداية العدوان، حيث قال: "أعلنت سابقا تطوعي جنديا لدى السيد عبدالملك الحوثي، وانا أفتخر بذلك".

وأكد أن "دماء الشهداء في العراق واليمن وسوريا ولبنان وإيران وفلسطين كلها حاضرة أمام المجاهدين لإكمال المسيرة".

وأشار الولائي إلى أن العمليات المشتركة بين العراق واليمن أثرت بشكل كبير على العدو، مؤكداً أن الولايات المتحدة أعلنت عن سحب قواتها من العراق نتيجة للضغوط التي تعرضت لها بسبب دعم المقاومة الفلسطينية.

وقال الولائي: "العمليات المشتركة بين اليمن والعراق كانت بالنسبة للعدو مذهلة وعبر عن قلقه ، وإن شاء الله نحن سائرون نحو مرحلة رابعة وهو تنسيق العمل بأكثر من ساحة والعمليات المشتركة في أكثر من ساحة".

وأكد على أن المقاومة الفلسطينية تتلقى دعماً كبيراً من مختلف جبهات المقاومة، مشيراً إلى أن ما تقدمه هذه الجبهات ليس نهاية المطاف.

وقال: "ما تقدمه جبهات الإسناد لدعم غزة ليس نهاية المطاف ولدينا أوراق أخرى".

وبين أن أهداف معركة "طوفان الأقصى" واضحة وهي فك الحصار عن غزة وإطلاق سراح الأسرى واستعادة الدولة الفلسطينية.

وقال: "أهداف معركة طوفان الأقصى سوف تتحقق بإذن الله من فك الحصار وإطلاق سراح السجناء وصولا إلى استعادة الدولة".

وأشاد الولائي بدور اليمن في دعم المقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن جبهة اليمن أصبحت مصدر إلهام لكافة المقاومين.

وقال: "جبهة اليمن بقيادة السيد عبدالملك أعطت معنويات كبيرة للشعب الفلسطيني ولكل محور المقاومة".

وشدد أبو آلاء الولائي على أهمية الوحدة بين فصائل المقاومة، مؤكداً أن النصر قريب بإذن الله. ودعا كافة الأحرار إلى دعم المقاومة الفلسطينية في هذه المعركة المصيرية.