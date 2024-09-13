غوتيريش يدين استهداف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات

العالم - فلسطين المحتلة

وفيما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته لوقف فوري لإطلاق النار، قال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن "استمرار غياب الحماية الفعالة للمدنيين في غزة أمر غير مقبول".

وذكر البيان، أن قصف الاحتلال الاخير رفع عدد موظفي "الأونروا" الذين قضوا خلال العدوان على غزة إلى 220، مشددا على ضرورة إجراء "تحقيق مستقل وشفاف" في الحادثة لـ"ضمان المساءلة".

وشدد البيان على "ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، وأن تتم تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين"، مؤكدا ضرورة توقف "هذا العنف المروع"، مضيفا: إن "استمرار غياب الحماية الفعالة للمدنيين في غزة أمر غير مقبول".

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطنا فلسطينيا أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,118 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.