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نحو 60 شهيدا بغارات للاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة منذ مساء امس

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

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