الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

السفارة الايرانية بدمشق: لم تتم اصابة أو أسر أي مستشار ايراني بالعدوان الاسرائيلي على مدينة مصياف السورية

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :