بعد "آيزنهاور".. الدفاع الامريكية تعيد "روزفلت" إلى قاعدتها

العالم - الاميركيتان

وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي، قد أعلنت في تموز الماضي، وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي في البحر الأحمر، بعد مغادرة حاملة الطائرات "آيزنهاور" ومجموعتها، البحر الأحمر في 22 حزيران/يونيو الماضي، على إثر مرور 7 أشهر على نشرها في المنطقة، لدعم الاحتلال الإسرائيلي أمام الهجمات التي يشنّها اليمن نصرةً لغزة ومقاومتها، وبعد تعرّضها لعدّة هجمات عبر الصواريخ والمسيّرات من قبل القوات المسلحة اليمنية أدّت إلى انكفائها.

ومنذ بداية العدوان الصهيوني على غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي، كان هناك وجود مستمر لحاملة طائرات في المنطقة وحولها، فيما قررت الإدارة الأمريكية تعزيز هذا الوجود بحاملة إضافية.

ولعدم جرأة "روزفلت" على الاقتراب من منطقة العمليات التي يفترض أن تؤدي فيها مهامها، لجأ إلى الإعلان عن استبدالها لصرف الانتباه ولتجنب الأسئلة التي بدأت تثار حول تواجد حاملة الطائرات بعيدة عن مسرح عمليات ما يسمى "تحالف حارس الازدهار" حيث يبدو أنها ستواصل التمركز هناك لعدة أسابيع إضافية بانتظار وصول الحاملة البديلة.

وأقرت صحيفة "تلغراف" البريطانية في وقت سابق ان القوات المسلحة اليمنية هزمت البحرية الأمريكية، وأن تشكيل ثلاث عمليات وتحالفات أمريكية وبريطانية وأوروبية لم ينجح في وقف الهجمات البحرية اليمنية المساندة لغزة.

وأضافت أن تلك الهجمات تزايدت في عددها، وتنوعت في أساليبها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أدركت عجزها في البحر الأحمر، وسحبت جميع سفنها الحربية، وتبعتها بريطانيا في ذلك، ولم تعد هناك سوى السفن الأوروبية.