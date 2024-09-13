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استشهاد امراة وطفل وسقوط جرحى بقصف على منزل شرق مخيم النصيرات

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

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