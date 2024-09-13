شاهد.. موسكو: الناتو يخطط لإرسال قوات إلى كييف

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ومثل هذا السيناريو، سيعني دخول مباشر للناتو في الصراع.. الكلام للرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين الذي أشار إلى أن القوات الأوكرانية تشن ضربات في عمق الأراضي الروسية منذ فترة طويلة، لكن استخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى لهذا الغرض سيعني أن الجيش الغربي هو الذي سينفذ بشكل مباشر مهاجمة الأراضي الروسية.

نحن لا نتحدث عن السماح أو منع نظام كييف من تنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، فهو يفعل ذلك على أي حال.. لكن عندما يتعلق الأمر باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، فهذه قصة مختلفة تماما).

إلى جانب ذلك يخطط الناتو لإرسال قوات إلى أوكرانيا لإجبار روسيا على التفاوض.. كشف عن ذلك نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين مشيراً إلى ان الغرب يقدم لكييف كافة أشكال الدعم العسكري بما يشمل الأسلحة الحديثة، ويحرّضها على استهداف الأراضي الروسية لافتاً إلى أن هذه لعبة خطيرة قد تؤدي إلى صدام عسكري مباشر بين القوى النووية'.

هذا ومن المتوقع أن يسمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية لضرب روسيا أثناء زيارته التي يجريها الآن إلى كييف مع نظيره البريطاني ديفيد لامي كما ذكرت أفادت صحيفة 'الغارديان' بأن بريطانيا اتخذت قرارا بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ 'ستورم شادو' لقصف عمق روسيا.

هذا ورجح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن قرار السماح لكييف بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى قد تم اتخاذه مؤكداً على ضرورة أن تأخذ أوكرانيا بالحسبان موقف روسيا بشأن إمدادات الأسلحة حيث إن موسكو لن تضحي بمصالحها.