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صفارات الانذار تدوي في عميعاد جنوب صفد خشة تسلل طائرات مسيرة

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

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