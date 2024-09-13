السفارة الايرانية في كابول تدين جريمة داعش باستهداف المرحبين بزوار كربلاء

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, أشارت السفارة الإيرانية، في منشور لها عبر منصة "إيكس" للتواصل الاجتماعي، إلى الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي بولاية غور الأفغانية؛ مؤكدة : ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب بمعاقبة مرتكبي هذه المجزرة وتعلن استعدادها للتعاون في هذا الصدد.

وفي الختام، دعت السفارة الايرانية في كابول، الباري عز وجل، ان يمن بالشفاء العاجل على الجرحى؛ كما عبرت عن إدانتها الشديدة لهذا الإجرام الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

يذكر أنه أعلن تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، مسؤوليته عن هجوم استهدف, مدنيين وسط البلاد؛ فيما أعلنت حكومة طالبان استشهاد مدنيين برصاص مسلحين.

وجاء في بيان داعش الإرهابي عبر قناته في تليغرام، أن عناصره "قتلوا 15 شيعيا وأصابوا 6 آخرين" في هجوم بوسط أفغانستان.