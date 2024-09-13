اللواء سلامي: الجميع في العالم باتوا يلمسون قوة المسلمين

العالم-ايران

وحسبما نقل موقع فارس, اكد اللواء سلامي صباح اليوم في كلمة القاها امام المراسم الصباحية التي جمعت وحدات من كافة صنوف القوات المسلحة الايرانية في مسجد جمكران المقدس في مدينة قم المقدسة، ان فقرات دعاء الندبة تتحدث بوضوح عن المقام العظيم للامام صاحب العصر والزمان (عج) الذي سيقود النهضة لهداية البشر وتحريرهم فانه وارث كافة مناقب الانبياء (ع) والاولياء (ع) ومظهر الصراط المستقيم وسبيل الله تعالى القويم وهو الذي سينشر السلام والهدوء في العالم.

واضاف اللواء سلامي: الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو من يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا وهو محيي السنن والاحكام الالهية.

وقال اللواء سلامي بأن الثورة الاسلامية في ايران هي وهج من تلك الثورة الوضاءة، وقد حطمت عروش الجبابرة والمعتدين والكافرين، وقد رسمت صورة الثبات والصمود حين اشتداد الفتن والابتلاءات واجبرت الاعداء والمستكبرين على التراجع وابعدت سلطتهم عن رقاب المسلمين. واضاف اللواء سلامي بأن الثورة الاسلامية اعادت العزة للمسلمين وتمهد لظهور الامام المهدي (عج) وقد عرّفت هذه الثورة البشر على انسانيتهم من جديد لكي تكسر البشرية من جديد سلاسل العبودية الحديثة وها هو لواء الجهاد قد رفع ورفرف وعصائب الجهاد شدّت على جبين الشباب من اجل دحر المعتدين.

وتابع اللواء سلامي بأن قوة المسلمين بات الجميع يلمسها في العالم واصبح الجميع يدركون عدم امكانية التسلط على المسلمين بعد الان، وهذا الدرب سيستمر ونحن قدمنا الكثير من الشهداء في هذا الدرب وقد جئنا لنهيء الأرض لظهور الامام الحجة (عجل الله تعالى فرجه). وتابع اللواء سلامي بأن قائد الثورة الاسلامية هو نائب الامام صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه) ونحن نقف الى جانب سماحته حتى الرمق الاخير، وقد لمسنا النصر الالهي المؤزر حين الصعاب ولن نهاب الاعداء ابدا وانهم عاجزون عن خلق ذبابة.