قطار التقدم يمضي قدما.. جنة تكلنولوجيا غرب آسيا قريبا في إيران

العالم - مراسلون

قطار التقدّم يمضي قُدماً في ايران.. اقيم في العاصمة الإيرانية طهران الحفل السنوي الـ 22 لمجمع برديس التكنولوجي بحضور نخبة من المسؤولين والناشطين في مجال التكنولوجيا والابتكار و التقنيات.

وقال المدير العام ومؤسس مجموعة دكتور نيكست سعيد طاهري لمراسلة العالم: "إن ما قمنا بتطويره وإنتاجه اليوم و الذي عرف كأفضل منتج هو المساعد الطبي الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو يستخدم للتشخيص الأوّلي بناء على أعراض المريض والفحص والإحالة".



ومساعد الرئيس في شؤون العلمية والتكنولوجية حسين أفشين قال: "أولا الان بداية الحكومة الجديدة ومن خطط الحكومة دعم النخب والشباب والشركات الصغيرة و الكبيرة تحديدا الشركات المعرفية".

وقالت رشيدبور وهي المديرة العامة لشركة تن آسا طب نوين: "لعدة سنوات، وبفضل جهود مجموعتنا وأبحاثها، تمكنا من النجاح وأن نصبح الشركة الأولى التي تنتج الموجات فوق الصوتية وتخطيط صدى القلب في منطقة التكنولوجيا العالمية.



تتمثل الجهود المبذولة بإنشاء منطقة دولية للابتكار وتحويل حديقة برديس للعلوم إلى جنة التكنولوجيا في غرب آسيا في المستقبل القريب.' و يتطلب الوصول إلى هذه الذروة التعاون والتفاعل بين شركات التكنولوجيا والنظام البيئي للابتكار في البلاد فهذه المنطقة ستستقطب العلماء الاستراتيجيين والتقنيين والقادة العالميين وفرق الابتكار في العلوم والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

وقال المستشار الاعلى لمساعد رئيس الجمهوريه في شؤون العلوم والتكنولوجيا سعيد سهراب بور لمراسلة العالم: "يجب أن نحاول دائما أن نكون في القمة، والشباب هم رأس مال البلاد، ويجب علينا دعمهم وتوجيههم في التعليم العالي وتقديم التسهيلات للنخب حتى لا يهاجرون إلى دول أجنبية".

وقالت سحر بهمني وهي المدير العامه لشركه زيست تخمير لمراسلة العالم: "منتجنا إينترولاكت وهو منتج بروبيوتيك لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات المصنعة له في العالم، المعرفة التقنية لهذا الدواء لشركة سانوفي الفرنسية هذا الدواء يساعد في علاج الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي، والحمد لله تمكنا من إنتاج هذا المنتج في إيران".

في هذا الحفل إضافة إلى التعريف بأهم شركات حديقة العلوم في مختلف المجالات ازيح الستار عن ثمانية منتجات جديدة محلية الصنع في مجال المستحضرات الدوائية والمعدات الطبية والبوليمر والذكاء الاصطناعي وقد تم تكريم الشركات الكبرى بشهادات التقدير.