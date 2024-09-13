مراسل العالم: مستشفيات غزة تعاني نقصا في الأدوية

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وأضاف مراسلنا أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأفاد بإصابة عدة فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة شارع 8 وفي المواصي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. مضيفا أن دبابات إسرائيلية قصفت بالمدفعية وبنيران رشاشاتها منطقة المواصي، وهو ما خلف عددا من الجرحى.

وفي سياق متصل، أكد ان المستشفيات المتبقية في قطاع غزة تعاني بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة، من وضع شديد الصعوبة نتيجة خسارة معظم المعدات الأساسية، مؤكدا أن وزارة الصحة أشارت إلى نقص في الأدوية الأساسية بنسبة 60% وأكثر من 85% بالنسبة للأدوية التخصصية لعلاج السرطان وغسيل الكلى.