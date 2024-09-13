الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف اماكن تموضع قوات الاحتلال بقاعدة فيلون محققة اصابة مباشرة

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :