القضية الفلسطينية في ضوء تعدد الساحات

العالم - فلسطين

فالقضية الفلسطينية قضية الشرفاء الاحرار اصحاب كلمة الحق واصحاب العقيدة والايمان من امنوا بالقضية منذ البداية ولم يساوموا عليها من هنا كانت دوافع وحدة الساحات للدفاع عن الاقصى من قبل الاحرار الشرفاء وما بين وحدة الفلسطينيين وتركهم لمصيرهم الى حين ذبول قضيتهم وتلاشيها وغياب حقوقهم بين ملفات التطبيع والاعتراف بالعدو وبين اجتماع الساحات وتكاملها لدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية مستقبل جديد لقضية باتت اليوم في سلم اهتمام الشعوب على امتداد هذا العالم.

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية فتحي كليب

الباحث في الشؤون الدولية د. طلال عتريسي