الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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المقاومة اللبنانية تستهدف موقع بياض بليدا الإسرائيلي بقذائف المدفية

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

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