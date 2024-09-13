الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

صافرات الإنذار تدوي في "زرعيت" و"شومرا" شمال فلسطين المحتلة

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :