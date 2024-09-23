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كاميرا العالم ترصد...

آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في الجنوب اللبناني، بأنه كانت قد بدأت أولى موجة من الغارات العدوانية الإسرائيلية منذ الساعة 6:00 صباحا التي استهدفت قطاعات كبيرة في الجنوب اللبناني حيث أردفت بجولات متتالية وعنيفة جدا طاولت مئات البلدات في القرى الجنوبية.

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أنه حتى الساعة لا زالت الغارات الإسرائيلية مستمرة وان خفت حدتها بشكل نسبي إلا أنها مستمرة ومتقطعة ولكنها أقل عن الساعات التي كانت قبل قليل.

ونوّه مراسلنا إلى أنه لا زالت هناك صليات صاروخية تنطلق من اكثر من منطقه في الجنوب اللبناني، وكنا قد رصدنا صلية صاروخية كبيرة من نوع وحجم كبير على خلاف الصواريخ المعتادة، والتي ربما هي التي استهدفت المناطق القريبه من يعني من تل أبيب أو من شمال حيفا وجنوب حيفا.

وأوضح مراسلنا أن الأضرار كبيرة، حيث استهدف الإحتلال المنازل مباشرة يقطنها مدنيون، كما أن فرق الانقاذ لا زالت تعمل حتى اللحظة على رفع العديد من أنقاض المنازل التي لا زالت تحتها إصابات حتى الان فقط دون احصاء 400 جريح اضرار مادية على مستوى الأملاك كبيرة جدا.

وكان قد استشهد أكثر من 190 مواطناً لبنانياً ، وأصيب مئات آخرين، اثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على البلدات والقرى الجنوبية اللبنانية.

وشنَّت طائرات الإحتلال الاسرائیلی الحربية سلسلة من الغارات العنيفة على البلدات والقرى في الجنوب والبقاعين الغربي والشرقي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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