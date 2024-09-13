رسميا.. محمد صلاح بانتظار رقم مميز مع ليفربول

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ووفقا لموقع ليفربول يمكن أن يصبح النجم المصري محمد صلاح أول لاعب في ليفربول على الإطلاق يسجل في جميع مبارياته الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي في حال نجاحه تسجيل هدفا غدا، حيث سبق وسجل الفرعون خلال الثلاث جولات الأولى.

وقبل مواجهة نوتنغهام، حرصت إدارة ليفربول على عودة صلاح، من بلاده عبر طائرة خاصة.

وكان صلاح عاد إلى القاهرة في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، ضمن بعثة المنتخب المصري القادمة من بوتسوانا، عقب فوز منتخب الفراعنة 4-0 على أصحاب الأرض بالجولة الثانية في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وأحرز صلاح هدفا خلال فوز منتخب بلاده على بوتسوانا، علما بأنه شارك أيضا في انتصار الفريق 3-0 على ضيفه منتخب الرأس الأخضر في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

ولم يخسر ليفربول في آخر 25 مواجهة أمام نوتنغهام على ملعب "أنفيلد" في الدوري، حيث فاز في 20 وتعادل في 5.

ويمكن لفريق المدرب آرني سلوت أن يعادل الرقم القياسي للنادي من خلال الحفاظ على نظافة شباكه في كل من المباريات الأربع الافتتاحية للدوري في الموسم، وهو ما تم تحقيقه في موسم 2005-2006.

وفاز "الريدز" في 7 وتعادل في 2 من آخر تسع مباريات لعبها في هذا التاريخ، منذ خسارته 2-0 أمام مانشستر سيتي في عام 1974.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر سيتي.