شاهد ما الذي يريده الكيان الصهيوني من وراء تصعيده في لبنان!

العالم - خاص بالعالم

وأشار فراويلة في حوار مباشر مع قناة العالم إلى أن القاهرة ستظل هي العدو أيضا للصهاينة، ولن يزحزح ذلك أو يغيّر ذلك من موقفها منوها أن موضوع"محور فيلادلفيا"أيضا لقطع شكوك "إسرائيل" بأن هناك سلاح يتدفق عبر سيناء إلى المقاومة، وهو مناورة لاستفزاز المصريين.

ولفت فراويلة إلى أنه لكل هذا يريد نتنياهو ان يجعله في سلة واحدة، ويريد ان يستفز المصريين وأن يستغل الوجود الكبير للأمريكان حتى يشن هجوما على ايران، ويريد أن ينزع سلاح حزب الله كل هذه يريد ان يفعلها الصهاينة ولكن لا يملكون سوى المناورة.

وكان قد استشهد أكثر من 190 مواطناً لبنانياً ، وأصيب مئات آخرين، اثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على البلدات والقرى الجنوبية اللبنانية.

وشنَّت طائرات الإحتلال الاسرائیلی الحربية سلسلة من الغارات العنيفة على البلدات والقرى في الجنوب والبقاعين الغربي والشرقي.

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