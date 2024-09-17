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خبير معلوماتي يفسّر كيف قام الإحتلال بتفجير أجهزة البيجر بنفس الوقت!

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد ربيع بعلبكي رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين من العاصمة بيروت أن جهاز البيجر يعمل على موجات الراديو اما الانتينات أو بواسطة محطات خاصة فيه وهذا البيجر هو عادة يستخدم للحالات الطارئة، من قبل طبيب أو لممرض يطلب منه برسالة هادئة من خلال الفايبريشن او من خلال رسالة ويتواصل معه.

العالم - خاص بالعالم

ولفت بعلبكي إلى أن بطارية جهاز البيجر عادة تدوم وقتا طويلا وتستطيع بواسطته إرسال أكثر من رسالة لأكثر من مجموعة منوها أنه تم إعطاء بعض التصريحات بالاستشارة التقنية بإمكانية وجود الفيروس يعمل"كلينينج" أو "كلير" للروم للذاكرة الخاصة بالبيجر من خلال عمليه قرصنة، مع إمكانية تغيير طريقة برمجة التعاطي مع البطارية وتصبح حرارتها عالية وممكن أن تنفجر متسببة بحريق.

ونفى بعلبكي أن تكون مثل تلك البطارية في العالم، وبهذا الحجم أن تفتعل انفجارا بهذه القوة، علامات استفهام كثيرة، ونحن بهذه الحرب التقنية والحرب السيبرانية مع الكيان الاسرائيلي من الواضح أن هنالك تجارب لا أسلحه جديدة تتم بغزة وفي لبنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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