خبير معلوماتي يفسّر كيف قام الإحتلال بتفجير أجهزة البيجر بنفس الوقت!

العالم - خاص بالعالم

ولفت بعلبكي إلى أن بطارية جهاز البيجر عادة تدوم وقتا طويلا وتستطيع بواسطته إرسال أكثر من رسالة لأكثر من مجموعة منوها أنه تم إعطاء بعض التصريحات بالاستشارة التقنية بإمكانية وجود الفيروس يعمل"كلينينج" أو "كلير" للروم للذاكرة الخاصة بالبيجر من خلال عمليه قرصنة، مع إمكانية تغيير طريقة برمجة التعاطي مع البطارية وتصبح حرارتها عالية وممكن أن تنفجر متسببة بحريق.

ونفى بعلبكي أن تكون مثل تلك البطارية في العالم، وبهذا الحجم أن تفتعل انفجارا بهذه القوة، علامات استفهام كثيرة، ونحن بهذه الحرب التقنية والحرب السيبرانية مع الكيان الاسرائيلي من الواضح أن هنالك تجارب لا أسلحه جديدة تتم بغزة وفي لبنان.

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