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وأشار مراسلنا إلى أن الهيئة الصحية الاسلامية التابعة للمقاومه اقامت كثيرا من الخيم في أنحاء بيروت وباقي المدن اللبنانية لأخذ تبرعات الدم الى المستشفيات لمعالجة الجرحى.

ولفت مراسلنا إلى أن حزب الله قد أصدر بيانين خلال الساعتين الماضيتين وقال فيها أنه بعد التدقيق في المعلومات حمّل كيان العدو كامل المسؤولية عن هذا الهجوم الغاشم، كما سلط الإعلام العبري الضوء على الحادث في بيروت، حيث أناحد القاضيات السابقه للجيش الاسرائيلي"يفتاح ارونتال" قال في القناه 14 الاسرائيلية:"بأننا أحدثنا صدمة كبيرة لحزب الله وهي فرصة يجب استغلالها لتغيير الواقع في الحدود الشمالية".

ونوّه إلى أن النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي، قال ان ما جرى هو إغتيال جماعي أو إبادة جماعية، وعد الاسرائيلي بتلقي ردّ مؤلم من قبل حزب الله.

وكان قد استشهد“نجل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار” مهدي عمار في العدوان الصهيوني السيبراني ضد لبنان، حيث تم تفجير أجهزة “بايجر” لاسلكية من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى الى ارتقاء عدة شهداء بينهم طفلة واصابة العشرات.

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