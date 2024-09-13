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الاعلام العبري: عضو الكنيست عميت هاليفي يؤكد ان الجيش لم يهزم سرية واحدة برفح

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

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