رودو فعل الداخل الإسرائيلي بعد تفجيرات الهواتف في لبنان

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أنه قبل وقوع هذه التفجيرات باستهداف الأجهزه الخلوية التي ذكرتها المصادر الامنية والعبرية بأنه كان قد تم شراءها قبل ثلاثة أشهر من قبل عناصر لحزب الله وتم توزيعها على هؤلاء العناصر، منوها بأنه كانت هنالك إجتماعات أمنية مكثفة أجراها وزير الحرب مع رئيس الوزراء ومع قادة الجبهة الشمالية بجيش الإحتلال حيث استمرت هذه الاجتماعات منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة وكان هناك اشراف إسرائيلي على هذه العملية التي حتى الان هناك تبني رسمي للمعلومات من قبل السلطات الاسرائيلية لعملية تفجير المئات أو العشرات من الاجهزة الخلوية.

ونوّه مراسلنا إلى أنه قبل هذه العملية تم النشر والسماح بتلك العملية التي تحدث عنها الشاباك الاسرائيلي بأنها كانت تستهدف أحد المسؤولين الأمنيين الكبار السابقين بتفجير في إحدى المواقع التي كان يتواجد بها وتم كشف هذه العملية، والعمليه كانت مرتبطة بتفجير عن بعد، أي وضع هذه المتفجرات مع هاتف نقال، وفق ما ذكر الشاباك وسمحت بها الرقابة العسكرية وأن يتم التفجير في العمق اللبناني أي من الضاحية اللبنانية.

ولفت مراسلنا إلى أنه وبشكل مباشر، بعد تسريب هذه المعلومات، كما تم السماح باعطاء تفاصيل وبنشر تلك التفاصيل وقعت هذه التفجيرات المتتالية بالهواتف، حيث ذكرت المصادر الأمنيه بأنها كانت تستهدف المئات من عناصر حزب الله الذين يحملون هذه الأجهزه الامنية وقبل ذلك كان الحديث بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي والمنظومة الأمنية الاستخباراتية تمتلك معلومات كبيرة للأرقام والهواتف ويتحدثون عن هذا الاختراق الكبير بالتنصت على عناصر حزب الله وعلى كل من ينتمون للمقاومة اللبنانية في لبنان وهذا مرتبط باسم العملية التي تمت تسميتها وفق الإحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الرسمية الاسرائيلية بىنها عملية"الضرب تحت الحزام".

وكانت قد أعلنت وسائل إعلامية لبنانية بأن كيان الاحتلال فجر بواسطة تقنية عالية أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة باليد لقوات من "حزب الله" في أكثر منطقة في البلاد.

وحسب المعلومات فإن أجهزة الـpagers انفجرت بحامليها في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرق لبنان والجنوب (النبطية، الحوش، بنت جبيل، صور).

وعلى الفور، تبلّغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء بالحوادث الأمنية، وطلب رئيس الحكومة من وزير الصحة العامة فراس الأبيض مغادرة الجلسة واستنفار كل أجهزة الوزارة لمواكبة معالجة الجرحى في المستشفيات.

وكان قد اصيب السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني جراء هجوم إسرائيلي سيبراني وانفجار اجهز الاتصال اللاسلكي"pager" استهدف لبنان وسوريا.

كما ان السفير الإيراني نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وإصابته جرّاء انفجار جهاز Pager ليست خطرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...