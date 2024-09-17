هل ما حدث اليوم في لبنان، هو مقدمة لحدث أكبر؟ محلل سياسي يجيب

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وأشار عليان إلى أن الضغوط الأمريكية تعتبر غير كافية وليست صادقة أصلا، والجدية في مسألة عدم توسعة رقعة الحرب والذهاب الى صفقه والتبادل، منوها إلى أنه في لبنان لن يكون هناك وقف لعمليات الدعم والإسناد، والتصعيد والارتقاء في هذه العمليات ربطا بما يحصل في غزة ما لم يتوقف العدوان في غزة.

ولفت عليان إلى أن كل الأمور مفتوحة على مستويات عدة، وقد نكون أمام مشهد توتيري وتصعيدي أكبر من المتوقع، وخصوصا بعد الذي حصل اليوم، وقد يكون هذا مقدمة لإرباك الساحة اللبنانية على كل المستويات وخصوصا ونحن نتحدث عن مئات من الإصابات هذا يشغل الجسم الطبي في لبنان بشكل كامل، وليس فقط بالضاحية او على مستوى بيروت والعاصمة أو بعض المدن الكبرى في لبنان.

ونوّه عليان أن ماحدث يعبر عن تداعيات ليست عادية ولها آثار سلبية بشكل او بآخر، ولكن بيئة المقاومة تعودت على أنها عند أول أي نوع من هذه الصدمات تتلقفه بشكل سريع وتعود الى الواقع وإلى مواجهة التحديات الكبرى، هكذا عودتنا المقاومة وقادتها على كيفية مواجهة التحديات.

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