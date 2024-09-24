كاميرا العالم ترصد  آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على لبنان

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى وجود إجراءات عملية على الأرض تقوم بها القوى والفعاليات الخاصة برفع الأنقاض ليتبين حجم هذه الغارة الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير طابقين من مبنى سكني مؤلف من خمس طبقات ولا تزال هذه الامور قيد المتابعة مع المعنيين وخاصة فرق الإنقاذ والهيئة الصحية الاسلامية في بيروت.

وفيما يتعلق بمستوى الوضع الميداني انطلقت صلية صاروخية كبيرة باتجاه العمق الفلسطيني، وكان هناك بيانا سبق ذلك، حيث قالت المقاومة فيه بان استهدفت مقر كل التجهيزات اللوجستية والعسكرية ومواقع أخرى في مستوطنة وقاعدة الياكيم التي تتواجد جنوب مدينة حيفا باكثر من صاروخ من نوع "فادي واحد".

وأضاف مراسلنا أنه سبق ذلك صليات صاروخية كبيرة كانت قد استهدفت العديد من الثكنات والمواقع الاسرائيلية وخاصة بعض المواقع التي تتمركز فيها وحدات خاصة للإستخبارات، ولجيش الإحتلال الاسرائيلي.

وأشار مراسلنا إلى أن الغارات الاسرائيلية لا زالت على حالها حيث استمرت بعد ظهر هذا اليوم سلسلة كبيرة من الغارات استهدفت العديد من مناطق وقرى جنوب لبنان خاصه في مرجعيون.

وكان قد نفذ الطيران المعادي الاسرائيلي غارة على مبنى في منطقة الغبيري مؤلف من 6 طبقات مستهدفا 3 طبقات من المبنى عند ساحة الغبيري بالقرب من حسينية الخنسا.

وأفادت المصادر بسقوط عدد من الشهداء و الجرحی إثر الغارات الوحشية للإحتلال على المنطقة حيث هرعت سيارات الاسعاف الى المكان .

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