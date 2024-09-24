من المستهدف بالعدوان على مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في مكان الإعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت، وبالتحديد من أمام المبنى المستهدف، حيث هناك تقريبا 7 طوابق للبناء ثلاث طبقات منه العلوي قد انهارت بشكل جزئي وعمليات الإنقاذ ما زالت حتى الان مستمرة وعمليات رفع الانقاض كما أن الآليات تعمل على رفع الانقاض من جانب الدفاع المدني ومن جانب الاجهزة المختصة.

ولفت مراسلنا إلى أنه فيما يتعلق بحصيلة الضحايا فقد ذكرت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء ستة شهداء وهناك 15 جريحا لم تحدد هويات الشهداء والجرحى حتى الآن بانتظار معلومات رسمية اخرى أو من جانب حزب الله الذي لم يصدر بعد بيان الرسمية حول الشخصية المستهدفة خاصه ان الاعلام العبري كان تحدث ونقلت عنه وسائل الاعلام العالميه بان المستهدف هو قائد مجموعة الصواريخ في حزب الله، ولكن حتى الآن لم تتأكد هذه المعلومات بشكل رسمي، ولم تتأكد بشكل المعلومات المتداولة حتى الآن حيث يتم التداول ايضا اسم آخر للقياده المستهدفة لم يعلم حتى الان.

ونوه مراسلنا إلى أنه ذكرت بعض المعلومات انه قريبا جدا سيصدر بيانا من حزب الله يحدد طبيعة الإعتداء والشخصيات المستهدفه في هذا الإعتداء وحتما سيكون هناك افصاح عن هويات الشهداء والجرحى خاصة أنه مبنى سكني حتى أن هنالك مدنيون في هذا الاستهداف سقطوا بين شهيد وجريح.

كما رصدت كاميرا العالم آثار الدمار الحصل جراء العدوان الإسرائيلي على هذا المبنى بعد نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على مبنى في منطقة الغبيري مؤلف من 6 طبقات مستهدفا 3 طبقات من المبنى عند ساحة الغبيري بالقرب من حسينية الخنسا، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء و الجرحی إثر الغارات الوحشية للإحتلال على المنطقة حيث هرعت سيارات الاسعاف الى المكان .

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