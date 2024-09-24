شاهد المجازر المروّعة التي ارتكبها الإحتلال اليوم في لبنان!

العالم - خاص بالعالم

الغارات الهستيرية احدثت دمار هائل في جميع المناطق، كما ادت الى ارتفاع اعداد الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.



وشملت الاعتداءات في الجنوب بلدات في قضا بنت جبيل وقضا النبطية منها قانا، وعين بعال، والعاقبية، والسلطانية، وصديقين، وجبال البطم، ودبعال، ومركبا، وعربصاليم، وعيتيت، ومعركة، والنبطية الفوقا، كما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي الجسر الفاصل بين منطقتي جزين ومرجعيون في الجنوب. كما استهدف بلدات شعث، ودورس، والبزالية في البقاع.



وفي بيروت شن طيران الاحتلال الاسرائيلي غارة جديدة على الضاحية الجنوبية ما اسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة استهدفت مبنى بمنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية سقط خلالها ضحايا مدنيون.



وقال كيان الاحتلال إن الغارة كانت محاولة لاغتيال مسؤول منظمة الصواريخ لدى المقاومة الاسلامة في لبنان حسب زعمه.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين في لبنان أن الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت استهدفت قياديا في حزب الله وأن مصيره لم يتضح بعد بينما اشارت مصادر لبنانية إلى فشل عملية الاغتيال.



المقاومة الاسلامية في لبنان واصلت هي الاخرى ردودها الصاروخية على الاعتداءات الاسرائيلية، حيث وسع حزب الله دائرة النار واستهدف عشرات المواقع والقواعد العسكرية للاحتلال في العديد من المناطق شمال فلسطين المحتلة.

واعلن الحزب استهدافه لاول مرة قاعدة شمشون بصواريخ فادي ثلاثة وذلك دفاعا عن لبنان وشعبه وتعتبر هذه القاعدة مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز اقليمية للاحتلال الاسرائيلي.

كما استهدافت المقاومة معسكر إلياكيم التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصلية من صواريخ فادي اثنين وقصفت المخازن الرئيسية التابعة ‏للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.

وأعلنت المقاومة اايضا قصف المخازن اللوجستية للفرقة ‌146 في قاعدة نفتالي وكذلك مستعمرة كريات شمونة ومطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة ومصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود ستين كيلو متر.

ورصد المستوطنون في كيان الاحتلال الاسرائيلي عشرات الصواريخ في سماء الاراضي المحتلة حتى مدينة حيفا.

وقال جيش الاحتلال انه احصى مئات الصواريخ التي انطلقت من لبنان الى عمق الكيان وانه اسقط بعضها.

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