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وزارة الصحة بغزة: 60 بالمئة من مخزونات الادوية في القطاع اصبحت فارغة تماما

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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