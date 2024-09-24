كاميرا العالم توثّق إحتراق مبنى سكنيا في البقاع جراء العدوان

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وأشار مراسلنا إلى أن كل الأبنيه التي قصفتها طائرات الإحتلال الإسرائيلي لا زالت الأدخنه تتصاعد منها وتملأ السماء، حيث أن السماء مغطاة بهذه الادخنة، حتى الروائح منبعثة من الصواريخ والقذائف تفوح في المكان.

ولفت مراسلنا بعدم وجود عمليات إغتيال، حيث أن هذا الطابق هذا المبنى الذي يتألف من طابقين يقطنه أناس مدنيون ليس لهم علاقة بأي تنظيم، منوها على أن ذلك إن دل على شيء فهو يدل على أن الاجرام الصهيوني ويد الغدر الصهيونية تتعمد أن تقتل المدنيين الأبرياء العزل بكل ما للكلمة من معنى، منوها أنه تم استهداف هذا المبنى عند الساعة 10:30 صباحا حيث قامت طائرات العدو الصهيوني بقصف هذا المبنى وما زال الدخان يتصاعد منه حتى ان فرق الدفاع المدني قد حضرت على الفور الى المكان وقامت بإخماد الحريق الذي انبعث جراء هذا القصف الصهيوني.

وكان قد أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (غير حكومي مقره جنيف)، عن "قلقه إزاء الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والمناطق السكنية في لبنان، دون سابق إنذار".

وشن جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ أمس، أكثر من 330 غارة في أكثر من 117 بلدة ومدينة استهدفت بشكل مباشر مناطق سكنية مأهولة بالسكان المدنيين جنوب لبنان وفي مناطق متفرقة من البقاع، مما أسفر عن استشهاد 585 مدنيين من بينهم 50 طفلا و 94 إمرأة، وإصابة أكثر من 1835 جريح، من بينهم نساء وأطفال ومسعفين، أيضا.

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