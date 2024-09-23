الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

بعد الإختراق الإسرائيلي لـ"تحييد بيروت"، هل أصبح كل شيء مباح!... خبير عسكري يجيب

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد العميد الركن بهاء حلال الخبير العسكري والاستراتيجي أن العدو الاسرائيلي منذ تفجيره لأجهزة النداء الآلي للاجهزة اللاسلكية وحتى ما سبق ذلك من عملية إستهداف الشهيد فؤاد شكر وماتلا هذه العملية التفجيرية من استهداف واستشهاد واغتيال الشهيد ابراهيم عقيل وقادة الرضوان يعني ذهب الى ضرب كل الخطوط الحمراء وقفز عن كل قواعد الاشتباك.

العالم - خاص بالعالم

ولفت حلال إلى أن ما قام به الاحتلال منذ الصباح حتى اليوم هو في سياق"استهداف وعمليات إغتيال"، حيث أن العدو الاسرائيلي منذ طوفان الاقصى ومنذ عام 2006 فقد كل ماذا يسمى مبادئ عقيدته الأمنية والعسكرية ما يعني لم يعد لدي أي مبدا من المبادئ التي كان يبني عليها قوته وتفوقه العسكري.

ونوه حلال إلى أنه قد بقي للإحتلال بندين وهو ما يستعملهما اليوم، ذراعه الجوية الطويلة المتمثلة لسلاح الجو، والثاني هي العمليات السهمية الاغتيالية التي يقوم بها من حين الى اخر بهدف ضرب مركز الثقل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

تنديدات واسعة بالعدوان وتحذيرات من اندلاع حرب شاملة و"غزة أخرى"

كاميرا العالم ترصد أجواء الشارع اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت

بعد التصعيد الإسرائيلي.. هل دخل لبنان في الحرب الشاملة؟

ناطق أنصار الله يجدد التأكيد على وقوف اليمن إلى جانب لبنان