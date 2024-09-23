العالم - خاص بالعالم

ولفت حلال إلى أن ما قام به الاحتلال منذ الصباح حتى اليوم هو في سياق"استهداف وعمليات إغتيال"، حيث أن العدو الاسرائيلي منذ طوفان الاقصى ومنذ عام 2006 فقد كل ماذا يسمى مبادئ عقيدته الأمنية والعسكرية ما يعني لم يعد لدي أي مبدا من المبادئ التي كان يبني عليها قوته وتفوقه العسكري.

ونوه حلال إلى أنه قد بقي للإحتلال بندين وهو ما يستعملهما اليوم، ذراعه الجوية الطويلة المتمثلة لسلاح الجو، والثاني هي العمليات السهمية الاغتيالية التي يقوم بها من حين الى اخر بهدف ضرب مركز الثقل.

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