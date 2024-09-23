كاميرا العالم ترصد أجواء الشارع اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى عدم وجود معلومات حتى الآن تؤكد فيما اذا كانت هذه الغارة ستكون غارة محددة أم هي بداية لسلسلة غارات قد تستهدف أيضا الضاحية الجنوبية من بيروت، كما استهدفت الجنوب والبقاع اليوم.

ولفت مراسلنا إلى أنه يتم مراقبة الوضع ولكن على ما يبدو أن الإحتلال الاسرائيلي يسعى لتوسيع عدوانه على كل لبنان ونحتاج الى وقت حتى نتبين حجم هذه الغارة على الضاحية الجنوبية منوها إلى أنه لم يصدر من حزب الله أي بيان رسمي بعد، ولا حتى السلطات اللبنانية الرسمية.

وفيما يتعلق بأجواء الشارع في الضاحية بعد هذا الاعتداء نوه مراسلنا أن هناك تجمع كبير للمواطنين من أهالي الضاحية حول المكان، لاستبيان ما هو الهدف الذي تم استهدافه، ومن الواضح تماما ان هناك هذا الاستهداف كان ضمن شقة داخل بناء في حي ماضي، ومن الطبيعي ان يكون هناك حالة ترقب وحذر فيما يتعلق بالآتي.

وأوضح مراسلنا، أن هناك الكثير من المعطيات التي قد تشير الى أن العدوان الصهيوني على لبنان سيستمر اليوم، وهذه الليلة كما تقول بعض المصادر، وهناك حالة ترقب في كل لبنان وكل المناطق اللبنانيه تقريبا.

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