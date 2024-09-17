قلق صهيوني من تحوّل حرب موسّعة مع لبنان إلى حرب إقليمية

العالم - العين الاسرائيلية

ويناقش برنامج "العين الاسرائيلية"، قرار الحكومة الإسرائيلية بشان ضم إعادة مستوطن الشمال الى أهداف الحرب مع حزب الله، وهو ما اثار تخوفات في الإعلام العبري من تحوّل اي حرب موسعة مع لبنان إلى حرب اقليمية.

ويلقي البرنامج الضوء على قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسعة الحرب مع لبنان الذي جاء بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى الكيان، والذي حذّر من خطورة وتبعات أي حرب على لبنان كما تحدث الإعلام العبري.

وفيما يتعلق بقرار حكومة نتنياهو بتوسعة الحرب في الشمال وإعادة المستوطنين إلى أهداف الحرب وهل هذا القرار يعني أن الحرب الموسّعة باتت احتمالا قائما بحد ذاته أكد الباحث السياسي د. وسام اسماعيل انه لابد من التفريق بين ما يعلنه بنيامين نتنياهو الحكومة في هذه المرحلة وما هم عازمون على فعله فهم تحدثوا قبل إجتماع الحكومة عن أن هناك مسارا للتصعيد في لبنان، وما إلى ذلك ثم ظهر في وسائل الإعلام على أن الأمر سيقتصر على حملة موسعة على الأنفاق على الحدود.



ولفت اسماعيل إلى أن قرار الحرب الآن ليس محصورا بأنه هل يريد نتنياهو أم لاـ إنما هل يمكن لنتنياهو أن يقوم بهذه الحرب أم لا، كل المعطيات التي يؤكد عليها اليوم على سبيل المثال"هاليفي" تؤكد ان قرار الحرب على لبنان هو" قرار صعب"، وأن المقاومة قادرة على الردع، وأن الأمور مختلفة تماما عما يحدث في قطاع غزة، وبالتالي لا أعتقد أن الأمور تسير باتجاه توسيع او تصعيد، انما في اطار بروباغاندا اعلامية يستهدف من خلالها نتنياهو، الرد على الأصوات التي بدأت تخرج في الكيان من أنه يهمل الشمال.

ورصد البرنامج مجريات التطورات على صعيد جبهة الشمال جاءت في وقت شهدت فيه العلاقات بين نتنياهو ووزير حرب غالانت أسوأ مراحلها، في ظل تسريبات عن إحتمال اقالة غالانت وتعيين "ساعر" مكانه.

وناقش البرنامج قصة تعيين بنيامين نتنياهو لساعر بدلا من غالانت سيكلف الاحتلال الإسرائيلي دما، بحسب أحد المحللين الإسرائيليين لكون تغيير وزير الحرب في زمن الحرب له تبعات سلبية على أوضاع الحرب وجيش الإحتلال.

ضيف البرنامج:

- الباحث السياسي د. وسام اسماعيل

التفاصيل في الفيديو المرفق ...