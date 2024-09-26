قائد الثورة.. المقاومة ستنتصر

العالم – باختصار

ينبغي للجميع استعادة القدس وفلسطين من أخبث البشر.

أمريكا تكذب عندما تقول أنها لا تتدخل في الحرب على فلسطين وغزة.

إن النصر حليف المقاومة الفلسطينية وحزب الله.

إن قوة حزب الله أكبر من أن تنهزم أمام العدو.

بفضل صمود الشعب الإيراني لا يجرؤون على مهاجمة حدود إيران .

خلاف الأعداء مع الشعب الإيراني هو انه لا يخضع لغطرستهم.

الثورة الايرانية تبنت نهجا جديدا يرفض الخضوع والخنوع أمام القوى العالمية.

سيستمر الصراع بين إيران وقوى الهيمنة لو لم تغير إيران نهجها ولن تفعل ذلك .

الدفاع عن الإسلام والقرآن أحيا إيران وأبقاها.

لو كان الكيان الصهيوني إستطاع القضاء على المقاومة لما لجأ إلى إرتكاب المجازر.

هزمنا العدو ولا ينبغي السماح له بالتغلغل عبر طرق أخرى.

ينبغي لكافه المسلمين إستعاده فلسطين واعادة المسجد الأقصى إلى أهله.

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