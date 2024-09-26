الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

باختصار..

قائد الثورة.. المقاومة ستنتصر

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

الجهاد في سبيل الله تجسد اليوم بشكل حقيقي في غزة ولبنان.

العالمباختصار

ينبغي للجميع استعادة القدس وفلسطين من أخبث البشر.

أمريكا تكذب عندما تقول أنها لا تتدخل في الحرب على فلسطين وغزة.

إن النصر حليف المقاومة الفلسطينية وحزب الله.

إن قوة حزب الله أكبر من أن تنهزم أمام العدو.

بفضل صمود الشعب الإيراني لا يجرؤون على مهاجمة حدود إيران .

خلاف الأعداء مع الشعب الإيراني هو انه لا يخضع لغطرستهم.

الثورة الايرانية تبنت نهجا جديدا يرفض الخضوع والخنوع أمام القوى العالمية.

سيستمر الصراع بين إيران وقوى الهيمنة لو لم تغير إيران نهجها ولن تفعل ذلك .

الدفاع عن الإسلام والقرآن أحيا إيران وأبقاها.

لو كان الكيان الصهيوني إستطاع القضاء على المقاومة لما لجأ إلى إرتكاب المجازر.

هزمنا العدو ولا ينبغي السماح له بالتغلغل عبر طرق أخرى.

ينبغي لكافه المسلمين إستعاده فلسطين واعادة المسجد الأقصى إلى أهله.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

سماحة القائد: إحياء ذكرى الشهداء يضمن سلامة مسار الشعب

بالفيديو/ قائد الثورة: شعب فلسطين وغزة يجاهدون في سبيل الله

فيديو/ هكذا يصف قائد الثورة قدرات حزب الله التنظيمية والبشرية

ماذا تضمنت كلمة سماحة القائد حول الأحداث الجارية في لبنان وفلسطين؟ + فيديو