بزشكيان من البصرة: لو تآخى المسلمون لما تجرأت "اسرائيل" على ارتكاب جرائم الابادة

العالم - إيران

جاء ذلك في كلمة الرئيس بزشكيان، اليوم الجمعة، امام جمع من النخب والجامعيين ووجهاء العشائر بمحافظة البصرة العراقية التي توجه اليها صباحا.

واستدل رئيس الجمهورية بقول الامام علي (عليه السلام) الذي اكد فيه على مساواة المسلمين، وقال : لو تآخى المسلمون، ايّا كانت انتماءاتهم المذهبية، لما استطاع الكيان الصهيوني ان يرتكب المجازر بحقهم.

وحذر الرئيس بزشكيان، من ان الفرقة والخلافات ستقود الامة الى الهاوية؛ منوها بتعاليم القران والاسلام التي تدعو المسلمين الى نبذ الصراعات والخلافات والاعتصام بحبل الله والسير على الصراط المستقيم.

كما وجه الرئيس بزشكيان خطابه الى النخب العراقية وممثلي عشائر البصرة، قائلا : نحن نؤكد لكم باننا اخوانكم، وجئنا الى هنا انطلاقا من عقائدنا الدينية وليس المعايير الدبلوماسية فقط.

واضاف : نحن قادرون، بقوة، على التماسك والتكاتف مع بعضنا الاخر لكي نرتقي ونحقق الازدهارات في جميع المجالات وان نكون شوكة في اعين اعدائنا.

وعبر رئيس الجمهورية الاسلامية، الشكر والتقدير "من صميم القلب"، لقاء كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي جسده الشعب العراقي خلال الزيارة الاربعينية.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد الرئيس بزشكيان على ارادة الحكومة الايرانية في انجاز مشروع الطريق السككي بين شملجة (بمحافظة خوزستان – جنوب غرب ايران) ومحافظ البصرة العراقية.

ومضى الى القول : انها خطوة اولى، ونحن عازمون على دعم كافة السبل التي تساعد في التقارب بين ايران والعراق.

وفي ختام هذا اللقاء، اهدى ممثلوا عشائر العراق "بشتا عربيا" للرئيس الايراني مسعود بزشكيان، الذي ارتداه في ذات المراسم.