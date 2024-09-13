الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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المقاومة الفلسطينية: ندعو الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى القيام بواجباتهم تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات خبيثة وماكرة

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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