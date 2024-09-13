الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: انفجار طائرات مسيرة في منطقة زرعيت في الاراضي الشمالية

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :