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حركة حماس: ندعو دول العالم للانضمام لقضية الابادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الاسرائيلي

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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