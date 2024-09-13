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الرئيس الايراني: اذا ما نجحنا بتذليل عقبة السفر بينن البلدان الاسلامية سنتمكن من تطوير السوق الاسلامي

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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