الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني: ناقشنا مع المسؤولين في منطقة كردستان ملفات التبادل التجاري

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :