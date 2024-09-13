اعتراف اسرائيلي.. توحيد الساحات الإقليمية هو أحد أكبر مشاكلنا

العالم _ الاحتلال

وبحسب الصحيفة، أدى الجمود الحالي في المفاوضات بشأن الصفقة في الجنوب إلى رفع مستوى المخاطر في الشمال مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة الى أنه من المتوقع أن يعود مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن، عاموس هوكشتاين في الأيام المقبلة إلى لبنان والكيان في محاولة أخرى للتوصل الى اتفاق، رغم الطريق المسدود في الجنوب.

وقال مصدر أمني صهيوني كبير للصحيفة إن "توحيد الساحات الإقليمية هو أحد أكبر مشاكلنا"، وتابع: "نحن نفشل في الفصل بين تحركات أعدائنا. يعتقد الناس بأنه إطار مثقوب سيتم إصلاحه قريبًا، لكن الحقيقة هي أننا صعدنا بالسيارة على حاجز من الأسلاك الشائكة وثقبنا كل الإطارات الأربعة".